Congreso del Estado posterga reforma electoral

La aprobación del paquete de 13 iniciativas de reforma al Código Electoral Estatal tendrá que esperar hasta la próxima legislatura, advirtió el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Aguascalientes:

Esto debido al próximo proceso electoral concurrente 2023-2024, por lo que es probable que se analice y se apruebe hasta la siguiente legislatura local, explicó el diputado.

“No tenemos autorizado hacer nada legislativamente hablando durante el proceso electoral para no generar confusiones, pero como el proceso electoral no termina el día de la elección, sino que dependiendo de los juicios y de las impugnaciones puede prorrogarse hasta finales del siguiente año, es muy factible que esta legislatura ya no alcance a hacer absolutamente nada”.

Emanuelle Sánchez Nájera, diputado del Congreso de Aguascalientes