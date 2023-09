Fiscalía de Aguascalientes no ha hecho nada por el caso de Ulises: Ociel Baena

A dos meses del asesinato de Ulises Salvador Nava Juárez, activista de la comunidad LGBTQ+ y jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Fiscalía del Estado de Aguascalientes no ha hecho nada para dar con los responsables, asegura le Magistrade Ociel Baena Saucedo.

Baena Saucedo sostuvo que ha mantenido contacto con los padres de Ulises, sin embargo, no hay mucho que decir, pues la investigación del caso se encuentra estancada.

“Con la familia he tenido llamadas constantes, con la mamá particularmente, pero se me cae la cara de vergüenza de decirles que los avances en este tema están en cero. Lamentablemente la autoridad investigadora, que es la Fiscalía General del Estado no ha hecho absolutamente nada, no tenemos a los responsables del asesinato de Ulises”.

Magistrade Ociel Baena Saucedo