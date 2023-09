Se deslinda Seguridad Pública de rondines por programa de vigilancia entre vecinos

Desde hace más de un año los vecinos del fraccionamiento Trojes del Sur se han tenido que cuidar de los rateros y hasta los han retenido, pues casi no hay rondines de vigilancia por parte de Seguridad Pública tras implementarse un famoso programa.

"Una vez que Tere Jiménez salió de la Presidencia, esto se fue abajo, fue lo que vimos los vecinos que ya no había rondines, ya no hay tanto apoyo. A lo mejor sí venían esporádicamente, pero ya no igual... Ahora nos apoyamos con el silbato, teníamos un programa que era como una alarma. Vemos alguien extraño en la calle y con el silbato nos alertamos y ya salimos la mayoría de los vecinos, eso hemos estado haciendo nosotros".

Josefina Báez, vecina del fraccionamiento Trojes del Sur