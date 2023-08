Dejan libres a feminicidas de Cristal, quien fue asesinada e incinerada en 2014

Nuevamente, el caso de feminicidio de María del Cristal Acevedo Gómez, quien fue asesinada e incinerada en julio de 2014 vuelve a sonar en Aguascalientes, pues los cinco sujetos acusados del homicidio de Cristal, fueron dejados en libertad, ya que se logró demostrar que fueron víctimas de torturas para declararse culpables.

Si bien, la libertad de los cinco sujetos no es una situación reciente, el Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes (OVSGA) optó por retomar el caso para no olvidar lo sucedido.

Violeta Sabas, coordinadora del OVSGA, manifestó que lo más grave del caso es que los probables responsables del crimen fueron torturados para declarase culpables, siendo una simulación, por lo que queda un enorme hueco en el acceso a la justicia para la familia de Cristal.

“Si ellos sí fueron quienes lo hicieron, ya no se puede hacer absolutamente nada; si ellos no fueron, se está partiendo de cero porque no hay absolutamente ninguna línea de investigación. Esto sucedió hace 9 años, es materialmente imposible recabar alguna prueba, algún testimonio, no se tiene nada”

Violeta Sabas, coordinadora del OVSGA