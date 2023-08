¿Frente Amplio por México en Aguascalientes tambalea?

Este fin de semana, la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, vistió Aguascalientes. Si bien, a nivel nacional el Frente Amplio por México se ha mostrado fuerte, cerrando filas con Gálvez y Beatriz Paredes; en Aguascalientes, el escenario político no es el mismo.

Aunque la coalición está dada por hecho en el ámbito local, la diputada panista Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, nuevamente rechazó la alianza con el PRI.

“Qué más quisiera yo que no se concretara, pero viene un proceso nacional y como yo veo al estado, ya la dan por hecho. No sé si se vaya a partir como en procesos pasados, en donde se diga ‘en estos distritos panistas no’, yo esperaría que fuera así. Si fuera una reelección no me gustaría traer un logo del PRI”

Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba Diputada del Partido Acción Nacional