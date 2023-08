Sigue sin avances limpieza en la presa el Saucillo y se suma la proliferación de moscas

Sin avances en la limpieza de la presa el Saucillo, en Rincón de Romos, en donde murieron miles de peces.

"No se ve nada, han venido a ponerle algo a los pescados porque es lo que está ocasionando este mosquero, pero sigue el aroma bastante fuerte, en las mañana hay personas que viven aquí cerquita de la presa y dicen en la mañana se viene fuerte la pestilencia y en la tarde igual también en la tarde y peor ahorita que se viene el aire y las autoridades si se están tardando en actuar, decían que iban a limpiar la cortina de agua, pero se ve igual no le hacen nada"

Ahora la problemática se agrava para los habitantes aledaños al embalse por la proliferación de moscas que hay en la zona, por la descomposición de los peces y el mal olor.

“Aquí sigue igual, no le hacen nada ni viene nadie a tomarnos, mire yo ya en esta semana llevo como 5 a 6 raid donde tenemos un montón de moscas adentro, ya no sabemos si estar adentro o estar afuera, porque si está muy mal esta situación y pues le pedimos a las autoridades que nos hagan el favor de apoyarnos, de retirar esos pescados que ya no sabemos qué hacer”

Ernestina Reyes, vecina de la zona