Aseguran que fentanilo ya viene en cristal

“El fentanilo ya viene en cristal”, aseguró Antonio Monreal Hernández, titular del centro de rehabilitación “Conquistando Almas”. Según Monreal Hernández, el 80% de las personas que se encuentran rehabilitándose son adictas al cristal, por lo general comienzan a probar este tipo de droga entre los 12 y 14 años, y a partir de los tres meses de consumo es predecible que se enganchen.

“Empiezan con esquizofrenia, no comen, no duermen, y está difícil porque en una parte del cristal ya contiene fentanilo. Tenemos que prepararnos como sociedad para lo que está por venir”.

En cuanto a la distribución, sostuvo que, aunque todavía no se distribuye en dosis, prácticamente ya se puede conseguir en cualquier parte a través del cristal.

“Son pastillas, todavía no se distribuye en dosis, pero va a llegar, no tenemos que hacernos de la vista gorda, se va a llegar el tiempo de que esté aquí”.

Según Monreal y a partir de los síntomas que presentan los adictos al fentanilo, esta droga llegó a Aguascalientes desde hace más de dos años.

“No tenemos un dato exacto, pero por lo que se está viendo en los chavos, tiene unos dos años o más. No comen no duermen, agresividad, empieza la locura, son muchas cosas que antes no se veían, había adictos, pero ni cuenta nos dábamos y ahorita es una locura muy fuerte”.