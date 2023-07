Atención a problemáticas juveniles es nula en el país: Karla Ayala Villalobos

Una de las principales problemáticas que le aquejan a los jóvenes es la educación, por lo que el Ejecutivo implementó una serie de programas para impulsar este rubro, así como el empleo, pero de acuerdo con la diputada federal del PRI, Karla Ayala Villalobos esto se encuentra mal enfocado, pues casi no hay trabajo para egresados de universidades.

"El objetivo de los programas a mi no me parece absolutamente nada mal, al contrario, su objetivo es muy bueno. Desgraciadamente la aplicación es pésimo, se supone que nos capacitan para estar preparados para el mercado laboral, pero desgraciadamente no existe mercado laboral para los jóvenes y ya si nos ponemos a hablar de trabajo digno y bien remunerado, tampoco existe".

Karla Ayala Villalobos, diputada federal del PRI