Trasladan cuerpo de activista asesinado a Guerrero para que sea velado y sepultado

El cuerpo del activista de la comunidad LGBT+, Ulises Nava, quien fue asesinado en la explanada del museo Descubre al salir de un encuentro nacional de litigio estratégico para la defensa de las cuotas arcoíris, el cual se realizó el sábado, fue trasladado al estado de Guerrero en donde será velado y sepultado.

Tras ser entregado el cuerpo a sus familiares, fue preparado en la funeraria Gayosso de Aguascalientes en donde antes de que partiera a Acapulco, Guerrero fue despedido por activistas de la comunidad de Aguascalientes.

Al salir de la funeraria se montó una valla de honor por sus padres, el magistrade Ociel Baena, la diputada federal, Salma Luevano y otros dos activistas y se colocó una bandera de la comunidad sobre el ataúd para después exigir justicia.

“Exigimos justicia al fiscal Figueroa de aquí de Aguascalientes, mañana me voy a reunir con él a las 12 y quiero que me dé respuesta del paradero de estos asesinos. No seguiremos permitiendo más crímenes hacia nuestra población, no es justo, nos están matando, no lo vamos a permitir, ya basta de tantos discursos de odio, esos discursos de odio que tanto he señalado y que son la antesala de los crímenes de odio”

Salma Luevano// diputada federal