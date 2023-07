Apuesta Marcelo Ebrard a la IA para mayor seguridad en el país

En su visita al estado de Aguascalientes, Marcelo Ebrard, aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, dio a conocer cuál sería su plan en materia para seguridad, la cual estaría de la mano con la Inteligencia Artificial.

El Plan ÁNGEL (Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad) contempla cámaras de reconocimiento facial, cuya imagen quedaría guardada en un sistema a nivel nacional; cámaras con detectores de armas con patrones de movimiento; cámaras con detectores de disparos, cámaras con reconocimiento morfológico; cámaras con rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos con Inteligencia Artificial; Drones qué marcan y siguen criminales; y Body Cams para elementos de la Guardia Nacional.

"Son las tecnologías que propongo. Hoy tenemos una sola Guardia Nacional. Si yo propusiera esto sin Guardia Nacional, no se puede hacer, ¿Por qué? Porque le tengo que hablar a 32 policías y me tengo que coordinar con 100 municipios que están en el corazón de la violencia en México. No. Vamos a invitarlos, pero tenemos una sola organización de policía nacional que podemos ordenarle que actúe con el sistema y se acabó".

Marcelo Ebrard, aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación