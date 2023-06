Piden tener especial cuidado con niños y adultos mayores para evitar que sufran golpes de calor

Ante las altas temperaturas que se han registrado en Aguascalientes, las autoridades recomendaron tener especial cuidado con niños y adultos mayores.

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones.

"Es muy importante no salir al sol entre las 11 y las 4 de la tarde, que es cuando tiene mayor incidencia los rayos, hay que mantenerse muy bien hidratados, hay que estar tratando todo el día de tomar líquidos de manera abundante, preferentemente agua, los refrescos tienen un riesgo muy grande, entonces no recomendamos que se utilicen para hidratación".

El secretario de salud recordó cuáles son los signos y síntomas de un golpe de calor.

Hasta el momento se han atendido a cinco personas por golpe de calor en Aguascalientes, sin que se registren defunciones.

“El área de emergencia me reportó que van cinco en total, todas bajo control, no hemos tenido ningún problema, hubo una defunción de una persona que estaba en una azotea eh rancho sanitario, pero el problema fue un infarto y no un golpe de calor”