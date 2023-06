“No todo está perdido”, dice diputada ante el desecho de la denominación de origen del mezcal de Aguascalientes

Tras la sentencia emitida donde se anula la denominación de origen para el mezcal de Aguascalientes, otorgada en 2018, la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de desarrollo económico, fomento cooperativo y turismo en el Congreso del Estado, aseguró que no todo está perdido, esperando que exista otra parte de acción legal para echar abajo esta sentencia.

“Quiero revisar qué otra cosa se puede hacer, yo creo que no todo está perdido, no he platicado con el secretario de desarrollo económico, pero la gobernadora y el secretario estuvieron hace dos semanas en la Ciudad de México con el Tribunal y quiero pensar que es parte del proceso, no todo está perdido y no hay que quitar el dedo del renglón”.

Dioutada Alma Hilda Medina Macías