Piden mayor oportunidad de empleo para adultos mayores

Alejandro Cervantes, de 65 años, acudió al Palacio de Gobierno con el entusiasmo de un joven, pero con la esperanza de un viejo para poder encontrar una oportunidad de empleo en la bolsa de trabajo; sin embargo, solo dos empresas ofrecían trabajo para personas de su edad.

"Hemos visto la gran cantidad de gente que viene buscando la oportunidad de empleo, de hecho yo he venido con mucho entusiasmo, con el entusiasmo de un joven y con la esperanza de un viejo en el sentido de buscar una oportunidad de trabajo y nos hemos topado de que no todas las empresas, pero la mayoría no abren la oportunidad a las personas mayores, no se diga con alguna discapacidad".