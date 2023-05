Garantiza secretario de seguridad que se resolverá el caso del hombre asesinado en comunidad de Celaya

Luego de que se difundiera un video en el que se observa como sujetos armados ingresan a un domicilio de la comunidad de Los Mancera, en el municipio de Celaya, Guanajuato para asesinar a un hombre y prenderle fuego a su vivienda, el secretario de seguridad pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca indicó que será la Fiscalia del Estado la encargada de detener a los responsables.

“En el tema nosotros coadyuvamos con la Fiscalia general de justicia del estado, a cargo de Carlos Zamarripa, en como siempre va haber resultados, no hay prácticamente hechos delictivo y más en delito de alto impacto que no sea resuelto procurando justicia o impartiendo justicia en Guanajuato, seguramente el tema va a ser resuelto. No son hechos comunes o exclusivos de Guanajuato”