Con gran éxito se presenta Carlos Rivera en la Feria Nacional de San Marcos

Carlos Rivera se presentó con gran éxito en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos.

Con su tour “a todas partes”, el cantante deleitó a sus fans con “todavía no te olvido”, “ya no vives en mí”, “recuérdame”, “la luna en el Cielo”, “el hubiera no existe”, entre otras.

Un momento que emocionó al público fue cuando cantó la tradicional “Pelea de Gallos”, durante la presentación. El artista no concedió entrevistas a los medios de comunicación.

