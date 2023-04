“Actualización” de horario genera confusión entre los aguascalentenses

Este domingo se hubiera realizado el cambio al horario de verano en México; sin embargo, la medida fue eliminada el año pasado en la mayor parte del país. Sin embargo, tras no recibir la notificación, algunos celulares y dispositivos realizaron el cambio al horario de verano de forma automática.

Esto generó confusión entre la población y los aguascalentenses no se quedaron atrás.

“Llegué a casa de mi novia un poco molesto porque todavía no estaba lista y ya hasta que me dijo que había salido en las noticias que no había cambiado el horario, que iba a estar normal”

Luis // afectado