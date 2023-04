Estrategia de blindaje en el municipio de Asientos no está sirviendo: Juan Luis Jasso

Ante la continuidad de hechos violentos y de inseguridad que se viven en el municipio de Asientos, el diputado Juan Luis Jasso, asegura que la estrategia de blindaje no está sirviendo.

“Hasta ahorita yo veo que no está sirviendo. Tenemos que aceptarlo y decirlo, porque si no aceptamos que algo está mal difícilmente se puede mejorar. Tenemos que entender que sí hay delincuencia, que sí están pasando cosas y que tenemos que sentarnos a ver qué se tiene que hacer. Ya no podemos seguir con el discurso de que somos vecinos de Zacatecas y Jalisco, porque siempre hemos sido vecinos y esto se está agravando”.

Juan Luis Jasso, Diputado del Congreso de Aguascalientes