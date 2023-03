En el marco del 8M, exmorenista se lanza contra diputadas de su propio partido

En el marco de la conmemoración Día Internacional de la Mujer, el exmorenista Espartaco Álvarez se lanzó en contra de diputadas de su propio partido, afirmando que se trata de ‘empleadas’ de Arturo Ávila, dos veces candidato de Morena a la alcaldía de la capital.

En conferencia de prensa, el ahora miembro de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, llamó a quitarse las máscaras y de manera despectiva, señaló a Ana Gómez, Leslie Figueroa y Alejandra Peña, legisladoras y regidora de Morena, identificadas con el equipo de Ávila.

“Todos saben que las diputadas son empleadas de Arturo Ávila, no me digas que no. Fueron sus empleadas, empleadas de su empresa, sus secretarias, su esta, su lo otro, eso fueron, ¿A quién quieren engañar?”

Espartaco Álvarez