Plan C, berrinche de AMLO: Sánchez Nájera

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia dispuso una suspensión indefinida del denominado Plan B en materia de reforma electoral. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador estalló contra la determinación y anunció el Plan C que consiste en no darle ni un voto al bloque conservador.

En este sentido, el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, titular de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, lamentó las reacciones del presidente, catalogando el Plan C como un “vil berrinche”.

“El presidente al ver golpeteado su Plan A, ha estado caminando en diferentes vías, presentó el Plan B que ya se le cayó; ya habló ahora de un Plan C, que no es otra cosa más que seguir violentando la ley electoral, llamar a la ciudadanía al voto, desacreditando a cualquier actor que no piense como él”.

Emanuelle Sánchez Nájera