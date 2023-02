Quien me nombró es el único que me puede pedir mi renuncia: Fiscal de Aguascalientes

El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega señaló que el único que le puede pedir su renuncia es quien lo nombró, esto ante quienes han dicho que deberia de renunciar a su cargo.

"Si quieren mi renuncia, quien me nombró es el único que me puede pedir mi renuncia”

Indicó que si existiera alguna causa por la cual tuviera que renunciar lo haría, pero no hay ninguna.

"Si hay alguna causa, yo tengo que renunciar, si hay alguna causa, si usted conoce alguna causa por la cual yo tenga que renunciar, yo renuncio , pero si no hay causa y ademas no son por los medios adecuados, pues bueno yo me sujeto a las reglas"