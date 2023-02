No se dejarán amedrentar por vídeos dice fiscal de Aguascalientes

Luego del video que se difundió de integrantes de la delincuencia organizada y las narcomantas colocadas en diferentes puntos del estado, el fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega, indicó que seguirán combatiendo al crimen y no se dejarán amedrentar.

"Vamos a seguir combatiéndolos, sabemos a quién representan y nosotros tenemos el valor para eso y tenemos el valor para seguir trabajando, no nos vamos a detener en los cateos y en todo lo que estamos haciendo, insisto el año pasado tuvimos un enfrentamiento con ese grupo, resultaron tres elementos lesionados, pero pese a ello no nos desistimos”

En la grabación los delincuentes mencionan a varios elementos de la Fiscalía del Estado a quienes señalan de actos de corrupción.

“Hemos recurrido ya a instancias federales para seguir con esta investigación, que sepan que no estamos con los brazos cruzados y que los elementos ahí señalados están sujetos a un escrutinio público, yo mismo estoy sujeto a eso, yo entiendo el funcionamiento de las instituciones, esto es democracia, que alguien se manifieste de esta manera, eso no es democracia, que den la cara y que nos digan, yo a tal comandante le di esto, pero que den la cara, eso sería bueno para poder proceder, porque si yo saco un vídeo con gente armada y me tapo la cara, eso no es tener valor”