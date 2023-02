El Mosco Reyes es la última persona que debería estar opinando sobre el tema del agua: Ale Peña

Ante la propuesta que realizó el exalcalde de Aguascalientes, Alfredo Reyes, de hacer una mesa redonda donde estén todos los exalcaldes para abordar el tema del agua, la regidora Ale Peña indicó que ellos ya tuvieron su oportunidad de hacer las cosas bien y no lo hicieron, por lo que hoy los Aguascalentenses están pagando un costo altísimo por sus decisiones.

“Yo creo que ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer las cosas, no hicieron las cosas bien y hoy estamos pagando un costo altísimo, 30 años de una concesión que ha dejado miles de habitantes de Aguascalientes sin agua”.

Consideró que El Mosco Reyes es el menos indicado para dar propuestas.

Reiteró que Veolia se va y todavía no se ha tomado una decisión.

“Ni siquiera se nos ha presentado la auditoría a Veolia, entonces no podemos tomar una decisión sin conocimiento de datos, no podemos tomar una decisión sin conocer cuáles son los montos, algunos hablan de 650 millones, a nosotros se nos ha dicho que son 2 mil 100 millones de pesos, yo creo que vamos a embargar el ayuntamiento de la capital o el palacio para poder dar entrada a esta remunipalizacion tan necesaria porque lo público no puede ser privado”