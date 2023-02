Abogado que tuvo altercado con policía vial asegura que no se disculpará, pese a las amenazas que ha recibido

- ¿Usted trae hasta alcohol?

- ¿Y qué? ¿Me lo estás pagando?

- Tú no tienes ni para eso, tú no tienes ni secundaría y luego…¿qué quieres?

- Yo no tengo porque contestarle...

- No me contestes, yo no hablo con los nacos, yo soy VIP.

Así fue como el abogado Carlos Enrique Pimentel Trigos trató a un elemento de la policía vial cuando éste le levantaba una infracción por estar mal estacionado cuando bajaba una batería de un amigo en el andador J.Pani en Aguascalientes, el fin de semana.

- Yo soy abogado, pertenezco al despacho Delfino Vargas, yo si fui a la Universidad Cuauhtémoc .. ligar a.. Me vale madres, yo si fui a escuelas privadas, me vale madres, yo soy VIP, ahorita le hablo a mi gobernadora, llévate tu placa, ¿quieres que te dé para tu refresco?

- No le estoy pidiendo para el refresco

Tras el hecho, el alcalde de Aguascalientes, respaldó al elemento, a quien dijo se le premiará por su comportamiento.

“El educado y la persona que mostró altura y se comportó como una persona, no solamente como un servidor público, sino como una persona civilizada y educada y digna de portar el uniforme fue el personal que le estaba llamando la atención por estar en un lugar en donde no le correspondía” Leonardo Montañez// alcalde

Al respecto, el abogado bautizado en redes sociales con abogado VIP, señaló que su comportamiento fue porque ha tenido malas experiencias con otros policías, quienes incluso han robado y se sintió agredido por el Policía por la forma en que le hablo previamente

“Estamos en carga y descarga permíteme te tanto, no ya te hice la multa ya te chingué y ahora la bajas porque la bajas, me hablo sobremanera, yo por eso me sentí agredido, por eso prendí mi celular y por eso se escucha mi acción” Carlos Enrique Pimentel// abogado

A raíz del hecho, el despacho de abogados en donde tiene su oficina le brindaron su respaldo y señalaron que por el video ha recibido una serie de amenazas, por lo que interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

“Nos estuvieron intimidando a raíz de ese video a mi familia, a mi hija y a todos mis hermano, inclusive a mi me detuvieron el sábado previamente para intimidarnos” Delfino Vargas // abogado

Por ello, el abogado asegura que no ofrecerá disculpas por todos los ataques y amenazas que han recibido y negó haber humillado al policía.

“No fue humillacion, la verdad no peca pero incomoda” Carlos Enrique Pimentel// abogado

El abogado dijo que seguirá defendiendo a la población de los abusos de los policías.

“Que pasa con nuestra gente joven denominado farrucos, que están clasificados como farrucos, cholitos, tatuados, pantalones flojos., su pecado es traer una moto de elecktra y ya por eso tiene derecho a orillarlos, esculcarlos”. Carlos Enrique Pimentel// abogado

