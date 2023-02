Sacerdote asesinado por su hermano por disputa de bienes, ya había sido amenazado

Familiares, amigos y creyentes le dieron el último adiós, al cura de Valle de Guadalupe, Juan Angulo Fonseca, quien fue asesinado el pasado viernes por su propio hermano en una disputa por bienes.

El sacerdote había sido puesto como albacea de los bienes de su madre, quien falleció en marzo del año pasado, pero a él no le interesaban los mismos, solo que se cumpliera lo que había estipulado su madre en su testamento y que repartirles a cada uno de sus hermanos lo que hacía decidido su madre.

“En este caso es una injusticia lo que le hizo su hermano, porque si él era el albacea, su mamá lo nombró albacea y él fue y le dijo de aquí a aquí es tuyo y de aquí para acá es tuyo, porque el otro hermano le decía no ya vienes a quitarme lo que a mí me dejaron, lo que yo tenía, pero había un testamento donde debería de haber respetado”

Incluso en días anteriores el padre ya había sido amenazado de muerte por su propio hermano, pero nunca imagino que si sería capaz.

“El martes antes del viernes me comentó en una llamada telefónica que estaba amenazado de muerte por su hermano, pero yo no se lo creí, y me dijo, pero esto es parte del show, yo creo que la justicia se debe de practicar”

Luz María Rodríguez // Amiga del padre