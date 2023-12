Conoce las medidas de seguridad para evitar ser víctima de los delincuentes durante la temporada navideña

Semanas antes de la Nochebuena y Navidad, es común escuchar o leer noticias sobre asaltos a personas que acuden a los bancos a retirar dinero producto de su aguinaldo, por lo que es importante tomar en cuenta algunas medidas de seguridad para evitar que se registre este tipo de delito.

Primero que nada, al momento de acudir al cajero automático, es importante revisar que no exista algún artefacto extraño en el área destinada para ingresar la tarjeta, de lo contrario es importante reportarlo porque dicho objeto podría clonar los plásticos.

En el caso de los adultos mayores, deben ser acompañados por algún familiar y no aceptar la ayuda de una persona extraña, así como no dejarse engañar con los llamados “pacazos” que se registran afuera de las sucursales bancarias.

“Llega la gente: ‘Traigo un cheque no lo puedo cambiar, es una cantidad mucho muy grande, no traigo la identificación, me apoya y le dejo en garantía aquí el dinero. Ayúdeme, apóyeme’. La gente se deja llevar por eso, por tener un corazón de apoyar a la gente, pero caen en el engaño de que te dejo envuelto esto. No lo hagan, cuídense mucho. Si ven que hay alguien que se les acerca y pide ese tipo de situaciones, ven a un elemento de la policía vaya de manera inmediata y repórtelo”.

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes