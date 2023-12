Se presentan ya casos de influenza y menores afectados por virus sincitial

Ante la temporada de frío, las enfermedades respiratorias incrementan, hasta el momento la secretaria de salud del estado de Aguascalientes registra 50 casos de influenza, afortunadamente ninguna defunción. Por ello, se invita a la población a vacunarse contra el virus de la influenza.

“La vacuna de influenza muy bien aceptada, ha habido un poco de resistencias hacia la vacuna del COVID, afortunadamente estamos en una etapa endémica no nos preocupa tanto, porque no tenemos casos de hospitalizados, no tenemos defunciones”.

Rubén Galaviz, secretario de salud de Aguascalientes