Acción Nacional está y siempre estará a favor de la vida: Javier Luévano

A raíz de la despenalización del aborto en Aguascalientes, grupos provida se han manifestado en contra de dicha resolución y más aun hacia la gobernadora Tere Jiménez, quien dio a conocer que su gobierno está en favor de la vida.

En este sentido, Javier Luévano, presidente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, da a conocer que el blanquiazul es 100 por ciento provida, pues es uno de los principios fundamentales de la institución.

Por su parte, Paloma Amézquita, secretaria general del CDE PAN Aguascalientes, hace un llamado a la ciudadanía para que confíe en su Partido provida.

"Confíen en nosotros, crean en Acción Nacional de verdad somos sus aliados. Estamos a favor de la vida, la familia y las libertades, no solo en discurso, en hechos lo hemos estado. No hemos bajado la guardia y no vamos a hacerlo nunca, ni hoy ni mañana ni siempre.

Paloma Amézquita, secretaria general del CDE PAN Aguascalientes