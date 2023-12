Me inspira el trabajo, me inspira el amor por mi ciudad: Leo Montañez ante posible reelección

Hace algunos días el alcalde Leonardo Montañez presentó una carta ante las autoridades Electorales donde expuso su intención de subirse a la contienda para su reelección, por lo cual también da a conocer que el trabajo que él realiza no es por interés en el cargo ni por el dinero, sino por ayudar a la ciudadanía.

“Ustedes saben que no es lo que me mueve. No me señorea ni el dinero ni el poder. Trabajo por una ciudad que amo, porque tengo una familia que amo, porque tengo unos padres que quiero que se sientan orgullosos por lo que me han formado y eso es lo que me inspira todos los días: no me inspira un cargo, me inspira el trabajo, me inspira el amor por mi ciudad”.

Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes