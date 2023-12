Ley antialcohol podría provocar venta clandestina

Con el objetivo de regular la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas, el diputado panista Raúl Silva Perezchica, presentó una iniciativa para que se establezca la Ley para Prevenir el Consumo Nocivo de Alcohol, no obstante, los empresarios de la entidad rechazaron esta propuesta de ley, ya que argumentan que incluye medidas muy difíciles de seguir, incluso podría provocar la venta clandestina.

“El municipio no tiene actualmente la capacidad de supervisión y de revisión. Ya sucedió en la pandemia que, ante una limitación al comercio formal, en este caso, restaurantes, bares, hoteles, etc., lo que surgieron son casas y lugares de consumo alternativo, donde además, el riesgo es mucho mayor, no hay regulación de nada.”

José Álvarez, presidente de la Cámara de Restaurantes (CANIRAC).