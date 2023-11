Ale Peña se registró como aspirante de Morena a la Presidencia Municipal de Aguascalientes

La regidora morenista, Ale Peña, presentó su registro oficial como aspirante a la precandidatura de Morena para la Presidencia Municipal de Aguascalientes.

Ale Peña destacó que la decisión no fue fácil de tomar

"No es una decisión fácil entrar a una campaña implica mucho sacrificio, implica dejar a tu familia por mucho tiempo para poder ayudar a los demás, darte a conocer, lo pensé, lo consulte y al final decidí que si tenía una oportunidad única de participar pues las oportunidades no regresan y no solo no regresan sino que alguien más las agarra y no podía dejar pasar una oportunidad para ayudar"