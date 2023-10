Municipios entregan ante Congreso proyectos de ley de ingresos

Esta mañana, los alcaldes de los once municipios de Aguascalientes entregaron ante el Poder Legislativo los proyectos de ley de ingresos 2024. De manera general, el Congreso de Aguascalientes aprobó un aumento del 4.5% en los ingresos, ningún impuesto nuevo y la estabilidad de la tasa del predial y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El municipio de Jesús María presupuestó para el próximo año mil millones de pesos. El alcalde José Antonio Arámbula, informó que la recaudación para este año fue superada, por lo que se decidió que para 2024 aumentara. Se incrementarán los valores catastrales de las colonias que no se han actualizado y los derechos de cobro de piso aumentarán el 6%.

San Francisco de los Romo presupuestó cerca de 360 millones de pesos que serán dirigidos principalmente al tema del agua y seguridad, mientras que Pabellón de Arteaga trabajará en eliminar la pobreza extrema que aqueja alrededor de mil 500 personas.

Los alcaldes de San José de Gracia y Asientos, Luis Manuel Reyes González y Manuel González Mota respectivamente, hicieron hincapié en el recorte presupuestal desde la Federación de aproximadamente 15%.

Leticia Olivares, alcaldesa de Tepezalá, señaló que el ejercicio consiente y “parejo” del cobro, ha permitido hasta el momento el 90% de la recaudación.

“Siempre en estos esquemas hay los que no pagan, no, ahora nosotros estamos yéndonos con corte parejo y los que tienen empresas o predios con más capacidad, son los que se tienen que pagar, no nada más el ciudadano que es el que siempre paga”, manifestó.