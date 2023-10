Apoyo a afectados por huracán no debe ser con tintes partidistas: Martín del Campo

Hasta el 80 por ciento de la zona hotelera, así como al menos 27 muertos (según reporta El Heraldo de México) y demás afectaciones ha dejado el huracán "Otis" que azotó el estado de Guerrero. En este sentido, el senador Antonio Martín del Campo, señala que el apoyo que brindaría el Gobierno Federal, tendría que ser neutro.

"La magnitud es muy alta de lo que ha sido el desastre y por lo tanto, lo que se requiere hoy más que nunca es apoyar a todas esas personas. No se tiene que ver con tintes partidistas, hoy se tiene que tener más manos para poder ayudar a esas personas".

Además, el diputado Noel Mata Atilano, asegura que no hubo una organización suficiente para evitar pérdidas humanas.

"Sí bien es cierto que el daño material no se podía evitar, pero la pérdida de vidas sí se pudo haber evitado, no había recursos suficientes, no había organización suficiente. Cuando ellos hablan qué cuentan con recursos suficientes, nos están mintiendo".

Diputado Noel Mata Atilano