Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan por la extinción de fideicomisos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este martes por las principales calles de Aguascalientes exigiendo respeto a la autonomía de los poderes y por la extinción de 13 fideicomisos.

La manifestación comenzó en la calle 28 de agosto y concluyó en la plaza de Armas de Aguascalientes en donde portaron pancartas y mantas en las que se leía "Poder Judicial defiende tus derechos ", "respeto a la división de poderes". A la manifestación se sumaron trabajadores del Poder Judicial del Estado y el colegio de abogados, quienes mostraron su preocupación ante los hechos.

“Esta marcha no solo es para asegurar recursos sino me parece que es para asegurar la independencia no solo del poder judicial, nosotros venimos del poder judicial del estado y me parece que en esto vamos todos, la justicia es para todos sea cual sea el nivel”.

Juan Sergio Villalobos Cárdenas // juzgado primero mercantil del Tribunal del Estado