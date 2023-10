Caso de Nochebuena es el único en donde se presume una negligencia

El caso de “Nochebuena” la perrita policía que falleció por insolación después de un ensayo para el desfile del 16 de septiembre, es el único que se ha registrado en el que se presume una negligencia por parte de un elemento de la policía estatal.

Al término del ensayo, Nochebuena fue trasladada en su transportadora en una patrulla, pero fue olvidada por el elemento, perdiendo la vida por insolación.

El elemento se encuentra separado temporalmente del cargo en lo que se realizan las investigaciones.

"Hay un órgano de control, un órgano reglamentario, que es asuntos Internos, cualquier elemento que comete alguna situación, negligencia o situación anómala dentro de sus funciones, debemos esperar debido proceso administrativo y que tiene que pasar por Asuntos Internos y después por el Consejo de Honor y Justicia, nosotros no podemos determinar el cese de una persona si no le damos el debido proceso si no estamos violentados su derecho"

Manuel Alonso García, secretario de seguridad del estado