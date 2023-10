Trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon lateral de avenida en protesta

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en contra de la iniciativa de Morena que pretende desaparecer 13 de los 14 fideicomisos con los que cuentan y reducir el presupuesto a este poder.

Con gritos de “Son nuestros derechos, no son privilegios”, “estamos luchando por México” alrededor de 50 trabajadores se manifestaron y bloquearon la lateral de la avenida Aguascalientes, una de las más importantes.

En las pancartas se leía “El Poder Judicial de la Federación trabaja para defender tus derechos”, “respeto a la autonomía al poder judicial”, “estamos exigiendo respeto a nuestros derechos”.

El bloqueo en la lateral se mantuvo a lo largo de una hora, para después regresar a laborar.

“En el país hay órganos jurisdiccionales en casas que no son instalaciones adecuadas, contamos incluso con mobiliario viejo , actualmente no se sustituyen las incapacidades así que se duplica la carga de trabajo, hay compañeros que incluso laboran 18 horas y luego ya regresan, es urgente la creación de nuevos órganos y la contratación de nuevo personal a fin de que estas cargas de trabajo sean distribuidas, porque si no van a afectar tanto a la salud de los trabajadores que ya cuentan con trastornos del sueño, trastorno de alimentación, cardiopatías etc., si se reduce el presupuesto y van a tener que despedir a más trabajadores, al cerrar juzgados o tribunales lo que afectaría al personal con carga de trabajo y se afectaría su salud y el entorno de sus familias”