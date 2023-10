Que Avelar sea suspendido de MIAA, exhorta diputada Ana Gómez

Actual miembro del Consejo Ciudadano del Modelo Integral de de Aguas de Aguascalientes (MIAA) y exrector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, en conjunto con la Dirección de Finanzas, podría estar involucrado en el fraude piramidal que le costó a la máxima casa de estudios más de 200 millones de pesos.

Al respecto, la diputada Ana Gómez invitó al alcalde del municipio capital, Leonardo Montañez Castro, a suspender al exrector mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Consideró que desde un inicio, Avelar no debió ser elegido para pertenecer al Consejo Ciudadano, sino expertos en el tema.

“Yo sé qué hay presunción de inocencia y también aclaró que es un derecho que no le vamos a quitar al exrector, pero yo considero que de entrada no debió de haber sido elegido para este cargo tan importante, deberían de ser expertos en la materia, no amigos, no compadres, no compromisos”.