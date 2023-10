Toda la cosecha de temporal perdida en Pabellón de Arteaga por falta de lluvias

La sequía en Aguascalientes ha dado mucho de qué hablar, pues se habla de alza en los precios de la canasta básica y pérdida en los cultivos de temporal, por lo que el municipio de Pabellón de Arteaga no es la excepción, ya que en aquella demarcación toda la cosecha está perdida.

"Prácticamente del tema de temporal todo, no llovió, no llegaron las lluvias. Mucha gente esperó a que llegaran las lluvias, no se sembró y por lo tanto, no pueden tener acceso al tema del seguro catastrófico".

Humberto Ambriz, presidente municipal de Pabellón de Arteaga