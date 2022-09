Hidrocálidos inconformes con el servicio de transporte

Recientemente, el Gobierno Estatal (próximo a salir) renovó el transporte público, implementando nuevos camiones urbanos más modernos y con un supuesto mejor servicio para los usuarios.

Hay que recordar que el sistema de pago también cambió por una modalidad de alcancía, en la que los usuarios forzosamente tienen que pagar en efectivo la cantidad exacta del pasaje o bien, pagar mediante una tarjeta recargable.

Al respecto, los ciudadanos se encuentran bastante molestos con el servicio y la logística del transporte público, pues además de que algunas rutas tardan horas en pasar, muchos choferes les obligan a pagar la tarifa cuando la ley de movilidad señala que al no servir la alcancía, el usuario no tiene la obligación de pagar, sin mencionar el descontento por subir la tarifa de último momento.

“Me ha tocado en varias ocasiones que el monedero electrónico no sirve y aún así el chofer te exige el pago cuando la misma autoridad ha dicho que cuando no funcionan los monederos electrónicos no tienes por qué pagar el pasaje”, comenta ciudadano.