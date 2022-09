Nuevo alcalde de San José de Gracia es quien amenazó de muerte a diputado

En San José de Gracia se viven tiempos complicados; su presidente municipal se quitó la vida dejando a la pequeña demarcación sin liderazgo, y ahora quien le sustituirá es un viejo conocido que actualmente se encuentra envuelto en un proceso legal por haber amenazado de muerte al diputado local Cuauhtémoc Escobedo y su familia.

Es el propio legislador quien hizo este señalamiento y recuerda que Luis Manuel Reyes, suplente del hoy fallecido Armando Rodríguez en la presidencia de San José de Gracia fue a dar a la cárcel, luego de la situación es cuestión ocurrida el pasado 25 de junio. El diputado comentó que el suplente de la demarcación aún se encuentra sujeto a proceso penal

Por último, el diputado consideró que Luis Manuel Reyes no es el perfil adecuado para llevar las riendas de San José de Gracia o de cualquier municipio, por lo que, lo conminó a ser congruente y no asumir la presidencia municipal. El cabildo tiene cinco días legales para recomponer la configuración de órgano de gobierno local, en caso de no llegar a acuerdos, se deberá informar al Poder Legislativo que tendría facultades para nombrar alcalde de entre uno de los regidores.

