Diputadas y regidora de Morena ocupan puestos sólo por ser amigas "íntimas" de Arturo Ávila: Aldo Ruíz

Al concluir la rueda de prensa del partido Morena, luego de la presentación del nuevo Comité Ejecutivo en Aguascalientes, el exdelegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad, Aldo Ruiz, señaló que las Diputadas del Congreso local, Ana Gómez, Leslie Figueroa, y la regidora del municipio capital, Alejandra Peña, ocupan esos puestos únicamente por ser amigas 'íntimas' de Arturo Ávila, excandidato a la presidencia municipal de Aguascalientes.

Lo anterior, se dio como respuesta al cuestionamiento sobre el señalamiento de amiguismo y compadrazgo que hizo Ávila Anaya, durante la celebración del Consejo Estatal del partido guinda el pasado domingo 28 de agosto. El señalamiento se dio a partir de la conformación de los cargos dentro del Comité Estatal, en el que, de acuerdo con el que fuera coordinador de la defensa del voto en el proceso electoral 2022, los puestos quedaron ocupados por amigos y familiares de dos Consejeros. Los cargos del nuevo Comité están identificados como parte de 2 grupos dentro de Morena.

Tras haber señalado lo anterior, junto con la mención que no podía permitir que se pisara su dignidad y la de otros Consejeros, Ávila junto con 4 de ellos abandonaron el Hotel Quinta Real, lugar donde se celebró el cónclave morenista. Durante la presentación del nuevo Comité, el nuevo dirigente, Gil Gutiérrez Lara, señaló que no existen problemas al interior del partido y que no le cerrarían las puertas a nadie.

