AMLO no tiene interés en la educación: Presidente de la Comisión de Educación en el Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido mucho interés en la educación, durante estos cuatro años de gobierno, así lo refirió Raúl Silva Pérezchica

"Mi preocupación lo he dicho yo, es el cambio antes de que terminen cuatro años de la Secretaria de Educación Pública, eso es una situación que yo lo he comentado, que yo veo que no tiene tanto interés en la parte educativa porque esos movimientos que ha habido es lo que realmente nos preocupa, la verdad es esa"

Raúl Silva Perezchica // diputado local