Cierran circulación del puente vehicular en Avenida Aguascalientes sur

Luego de varias denuncias en redes sociales, el alcalde de la capital hidrocálida, Leo Montañez tomo la decisión de cerrar por completo a la circulación del puente vehicular ubicado en Avenida Aguascalientes Sur sobre las vías del tren.

Los trabajos van a demorar al menos dos meses y medio, por lo pronto ya se está generando un gran caos vehicular en la zona, ya que esta es una importante arteria de la capital.

El alcalde pidió la comprensión de la ciudadanía, ya que son miles las personas que utilizan esa vía como camino hacia sus trabajos o escuelas, pero destacó que era necesario tomar esta determinación.

"Pero es algo que se tiene que hacer y sobre todo que es una decisión no tomada al vapor, sino que es una decisión sustentada en un análisis de un perito estructuralista".

El tráfico continúa por las laterales del puente, pero debido a la gran cantidad de carros que pasan por la zona se quitó la zona de estacionamiento a un costado de la acera, por lo que los comerciantes de la zona están preocupados por una posible baja en las ventas.

"Qué padre porque decían que no existía tal daño y si lo hay entonces, pues está bien aunque nos va a afectar un poquito, creo yo.... cómo no puede cruzar mucho la gente, entonces no sé por lo menos está mañana ha estado muy solito aquí".

Lourdes Moreno//comerciante de la zona.