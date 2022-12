“Quiero demostrar que las mujeres podemos”: Sara, la primera conductora de un camión recolector

Sara Jiménez Chávez es la primera mujer operadora de un camión compactador de basura en el municipio de Aguascalientes. Sin duda alguna, ha sido todo un reto adaptarse a su nuevo trabajo, comenzando por el horario nocturno y sobretodo manejar el camión que es una labor nada sencilla.

“El primer mes fue muy difícil porque dije ‘de 7:00 de la noche a 2:00 de la mañana está a gusto’ pero la verdad solamente he salido dos veces a esa hora. He llegado a salir a las 6:00 de la mañana con una ruta muy tirada porque la gente a veces no nos apoya y hacen mucho tiradero afuera de los contenedores”.

Sara Jiménez