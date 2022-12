Vagón Chicano ha tenido que tomar medidas preventivas ante inseguridad en el país

El grupo Vagón Chicano ha tenido que tomar medidas preventivas de seguridad ante la difícil situación que enfrenta el país, cómo narcobloqueos.

"Yo creo que es muy difícil para todos estar inmersos en esta situación para nosotros, no solamente para Vagón Chicano, para todos los que nos dedicamos a esto, para todos los que difunden noticias, ya sea música u otro tipo. Nosotros lo que hemos hecho es dejar los autobuses, ya no darse a notar mucho, llegar lo más temprano posible a dónde vayamos a trabajar, si es posible quedarnos y arrancar otro día ya en el día, es algo que nos puede ayudar y en realidad a nosotros nunca nos ha tocado una mala experiencia"

Vagón Chicano se presentó en la Feria de la Guayaba en Calvillo, previo a la misma en conferencia de prensa, señalaron que aún no hay nada concreto respecto al dueto que harían con los Gigantes de Jerez.

"No hay nada planeado concreto, pero si estábamos en pláticas con los señores, lógicamente también tienen su ocupación, son personas muy trabajadoras, quizá no hemos coincidido en algún tiempo, pero si está en pláticas, no hay nada concreto"

Vagón Chicano