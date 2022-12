CJNG reparten juguetes a niños en Guadalajara

A través de redes sociales circulan videos en los que se puede observar como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación habrían entregado juguetes y regalos a niños de Guadalajara. Los hechos habrían ocurrido en la colonia El Retiro, en Guadalajara.

"Pura gente del doble R, no que no dan nada, a ver ¿por qué el gobierno no hace lo mismo?", se escucha decir en una de las grabaciones.

En la grabación se observa circular camionetas pickup decoradas con luces navideñas e inflables por las calles de Guadalajara, en otro vídeo el momento en que reparten. En las grabaciones se le atribuyen la entrega de regalos al "doble R", uno de los lideres del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En los vídeos se puede escuchar corridos dirigidos a Nemesio Oseguera Cervantes, líder de este grupo criminal.

