Probable caso de rabia humana en Nayarit, una mujer fue mordida por un gato y tiene toda la sintomatología

El secretario de salud de Nayarit, Francisco Munguía Pérez, confirmó que una mujer fue mordida por un gato, la cual tiene toda la sintomatología que parece indicar que tiene el virus de la rabia.

“Una paciente de Compostela, de 29 años de edad, la cual no tenía vacunado a su gatito, fue por mordedura de gato, tiene toda la sintomatología, no podemos declararlo positivo hasta que no tengamos el reporte del INDRE”

Francisco Munguía Pérez // Secretario de salud de Nayarit