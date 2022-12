Solo hay un 30% de mujeres policías en la corporación municipal

Muy buena respuesta ha tenido la policía municipal de Aguascalientes para reclutar cadetes, ya que hace un año recibieron alrededor de 750 solicitudes, mientras que, hasta el cierre del martes 29 de noviembre, contaban con 350 aspirantes. Sin embargo, desafortunadamente menos de la mitad de los uniformados son mujeres.

“Todavía el número de mujeres que solicita, no es el mismo que el de hombres. Estamos hablando que de un porcentaje, el 30 por ciento son mujeres y el resto son hombres. Creo que todavía falta posicionar la profesión de policía o de Seguridad Pública para ambos géneros, para ambos sexos y que se animen más mujeres a ser policías”, menciona Pamela Soria Armengol, directora del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Explica Soria Armengol que, durante la convocatoria que apenas abrió hace un par de semanas, han tenido varias solicitudes de mujeres que pretenden ingresar a la corporación, pero también menciona que este oficio aún no se encuentra tan contemplado por ellas.

“Quizá todavía no es una profesión que sea muy atractiva para las mujeres, quizá todavía no está dentro del ámbito laboral de muchas, cada vez hay más, o sea cada vez tenemos más solicitudes. Hay generaciones que sacamos el mismo número de hombres que de mujeres”.

El espíritu de servir a los demás es muy importante para este tipo de oficio y esto lo tiene presente la cadete Laura Angélica Dávila, quien en enero del próximo año se estará graduando del Instituto Superior de Seguridad Pública.

“Yo estoy aquí por ser una persona mejor, me gusta servir. El papá de mis hijos es policía, venimos de una familia muy buena, psicológicamente estable. Entonces mis hijos son mi motor. Tengo una muy buena escuela en casa que me apoya, me ayuda para salir adelante”.

Cabe señalar que los cadetes están facultados para realizar detenciones al momento de acompañar a los uniformados en operativos, pero no aún no pueden portar un arma de cargo hasta que no tomen protesta como policías.

“Ellos también intervienen, es decir, ellos van como escolta, como una especie de acompañante de un elemento operativo, pero ellos ya hacen intervenciones, es decir, ya apoyan en detenciones, apoyan en auxilio a la ciudadanía… Ellos aún no están dentro de la portación de arma de fuego, ellos no van armados, por eso siempre van acompañados de un operativo”.

