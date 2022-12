Controlan fuga en ducto de hidrocarburo de Pemex

Una impresionante fuga en un ducto de hidrocarburo de Pemex se registró esta madrugada. Por lo que personal de Petróleos Mexicanos, Guardia Nacional, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; así autoridades municipales de Tala y El Arenal se trasladaron al punto logrando controlar la fuga.

Los hechos ocurrieron a 500 metros de la colonia Estación de Orendain del Poblado de Huaxtla, municipio del Arenal, Jalisco.

“En este momento ya está controlada la fuga, ya no hay fuga únicamente material que quedó disperso en la zona en tanto se sigue tirando espuma para bajar el índice de explosividad”

Las autoridades informaron que no hubo riesgo para pobladores de los alrededores.

“Momentáneamente no, la población mas cerca la tenemos hacia el poniente a unos 500 a 800 metros, no hubo necesidad de evacuar, no hubo viento que nos llevara las nubes de vapores”.

Elemento de la unidad Estatal de Protección Civil.