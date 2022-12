El Presidente engaña al pobre haciéndole creer que el dinero que reparte es de ellos: Obispo de Aguascalientes

El obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza, consideró que el intento de prohibición que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de los nacimientos en plazas públicas, es un distractor de los temas verdaderamente importantes.

"Pues mira, son distracciones y son humos que crean, además creo que también nosotros creamos los humos, porque la prohibición se dio en un municipio pequeño del estado de Quintana Roo y se creyó que iba a ser universal, a lo mejor por ahí se empieza, pero no tenemos que darle más importancia no tenemos por qué hacer una lucha".

Indicó que la libertad religiosa es un derecho de cada ciudadano y que el gobierno no tiene la facultad de intervenir en esos aspectos de la vida, realizó también una crítica a las políticas asistencialistas de los gobiernos.

"Es un derecho del ser humano, la expresión religiosa y además hay otras libertades que se están coartando y el Gobierno no tiene ese derecho, solamente que estamos también con un velo en los ojos y todos nos apantallamos sobre todo los pobres son la carnaza de un gobierno clientelista que los utiliza, que les hace creer que le va a bajar el cielo a la tierra, lo único que va a hacer es esclavizar más porque si vemos las estadísticas en México cada vez hay más pobres".

Por otro lado, puntualizó que la inversión de los empresarios es importante para el buen desarrollo de una sociedad y que tienen que ser justos con sus trabajadores y que la idea del gobierno de atacar a este sector es una mala idea.

Juan Espinoza también ponderó que es relevante que exista más desarrollo económico en el país para que todos tengan oportunidades de salir adelante y no solo está a expensas de lo que el gobierno de como apoyo.

"Necesitamos más desarrollo en México, no podemos estar a expensas de lo que nos dé el presidente y que ni siquiera nos da de él que nos engaña, lo que reparte a los pobres son lo que todos pagamos de impuestos y eso se nos olvida compramos una coca compramos un pan lo que compre estás pagando un impuesto".

Por último, dijo que en México no solo se tiene en riesgo la libertad religiosa, sino también otros derechos humanos fundamentales y básicos.

"Si no es cuestión de que sea pecado y son falta de derechos y violaciones a derechos naturales que tenemos todos los seres humanos, como es la vida, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad, no es porque tenga fe o no tengas fe son derechos naturales del ser humanos”.

Juan Espinoza//Obispo de la Diócesis de Aguascalientes