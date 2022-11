Cómo detectar fraudes bancarios

Si usted ha recibido una llamada telefónica solicitando sus datos de alguna institución bancaria tenga cuidado con eso Samantha Aguilar de Finanzas a tu Medida nos cuenta cómo detectar los fraudes bancarios más comunes para estar alertas

Ya que no solo son tarjetas de crédito sino también tarjetas de débito las que pueden ser intervenidas para esto tanto de bancos como de instituciones crediticias tales como algunas tiendas departamentales que ofrecen estos servicios

Los fraudes no se limitan a llamadas telefónicas ahora también utilizan el correo electrónico y por raro que parezca los mismos incluyen información gráfica muy parecida a los originales con logotipo e identificación visual del banco de origen todo ello para acceder tus datos gracias a un link que añaden al mismo para que te lleve a otra página donde se descargara tu información. Otro medio es el whats o mensaje de texto el cual nos manda información de promociones ofertas, empleos etc. Donde también te llevara a un link para ello. Y lo que también se presenta con mucha frecuencia es la falsificación de tarjetas, la clonación o el robo de identidad.

Sam nos recomienda usar la banca en línea para prevenir todo esto pues algunas de las instituciones bancarias manejan el poder apagar la tarjeta lo cual evitaría este tipo de fraudes, así como el verificar continuamente nuestros movimientos bancarios para estar al tanto de ellos y se realice la aclaración en caso de ser necesario de algún movimiento no reconocido de inmediato.

En caso de requerir actualizar los datos Samantha nos aconseja hacerlo directamente en la banca en línea o en el domicilio del banco en particular otro consejo que nos da es no salir a la calle cargando con todas nuestras tarjetas bancarias pues eso podría hacer que se pierda por completo todo lo que tenemos en una sola ocasión.

Y si aun con todas estas precauciones uno llega a caer en esto, ella nos aconseja acudir a la CONDUSEF y dependiendo del alcance del fraude también nos recomienda acudir a la comisión nacional bancaria y de valores o comisión nacional de seguros y fianzas otro factor que también influye es en qué tipo de servicio fue la estafa si con un seguro, una tarjeta o un fraude electrónico.

Ya con toda esta información en mano le sugerimos revisar muy bien en que página o lugar está depositando sus datos.

